На крупное машиностроительное производство требуется электрогазосварщик. Официальное трудоустройство, зарплата 115000 рублей. График 6/1, почасовая оплата 400 руб/час. Обеспечиваем бесплатное проживание и мед. комиссию. Ищем специалистов с опытом и удостоверениями, предпочтение мужчинам до 45 лет.
Поиск сотрудника склада Озон Спортмастер (комплектовщики) Вахта
Срочно требуются сотрудники от 18 до 40 лет.
Без опыта.
ЗП сотрудника 300р в час (вахта) проживание питание транспорт от общежития
склад Озон Спортмастер.
Жду ваши предложения.
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