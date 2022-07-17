Поиск сотрудника склада Озон Спортмастер (комплектовщики) Вахта

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт1 заявка287 просмотров

Срочно требуются сотрудники от 18 до 40 лет.

Без опыта.

ЗП сотрудника 300р в час (вахта) проживание питание транспорт от общежития

склад Озон Спортмастер. 

Жду ваши предложения. 

3 года назад
guest_16605476320547
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад

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