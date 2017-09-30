Поиск сотрудников и размещение вакансий

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Закрытнет заявок198 просмотров

В данный момент необходимо закрыть вакансии в Санкт-Петербурге в офис, желательно, или на удалёнке. 

Нужны: 

1. Фронтенд разработчик с глубоким практическим и непрерывным знанием JavaScript более 10 лет. Обязательно знания FlexBox, less, sass 

До 150к в месяц 

2. С# разработчики с опытом более 7 лет, желательно прошедшие какие то платежные системы, банки, блокчейн (blockchain), Bitcoin, умные контракты, ERC20, Ethereum. Знания Asp.Net, .Net core, API REST 

До 200к в месяц. 

3. Project Manager с опытом более 7 лет, знания Agile, DevOps, UserStory, финансовых сервисов. Со знанием C# было бы вообще замечательно (тимлид разработчик, ПМ+разработчик) 

до 200к в месяц.

ASP.NETJavaScriptSASS
8 лет назад
QuantumBit
Алексей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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