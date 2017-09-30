Поиск сотрудников и размещение вакансий

В данный момент необходимо закрыть вакансии в Санкт-Петербурге в офис, желательно, или на удалёнке.

Нужны:

1. Фронтенд разработчик с глубоким практическим и непрерывным знанием JavaScript более 10 лет. Обязательно знания FlexBox, less, sass

До 150к в месяц

2. С# разработчики с опытом более 7 лет, желательно прошедшие какие то платежные системы, банки, блокчейн (blockchain), Bitcoin, умные контракты, ERC20, Ethereum. Знания Asp.Net, .Net core, API REST

До 200к в месяц.

3. Project Manager с опытом более 7 лет, знания Agile, DevOps, UserStory, финансовых сервисов. Со знанием C# было бы вообще замечательно (тимлид разработчик, ПМ+разработчик)

до 200к в месяц.