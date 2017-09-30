Стоимость услуг: 500руб за каждого кандидата который пришел на собеседование Требуются: менеджеры про продажам ( closers ) 3 человека зп от 20 0000тр. сотрудник кол центра ( hanters) 2 человека в ...
Поиск сотрудников и размещение вакансий
В данный момент необходимо закрыть вакансии в Санкт-Петербурге в офис, желательно, или на удалёнке.
Нужны:
1. Фронтенд разработчик с глубоким практическим и непрерывным знанием JavaScript более 10 лет. Обязательно знания FlexBox, less, sass
До 150к в месяц
2. С# разработчики с опытом более 7 лет, желательно прошедшие какие то платежные системы, банки, блокчейн (blockchain), Bitcoin, умные контракты, ERC20, Ethereum. Знания Asp.Net, .Net core, API REST
До 200к в месяц.
3. Project Manager с опытом более 7 лет, знания Agile, DevOps, UserStory, финансовых сервисов. Со знанием C# было бы вообще замечательно (тимлид разработчик, ПМ+разработчик)
до 200к в месяц.
Заявки фрилансеров
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