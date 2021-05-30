Нужен человек, который будет заниматься поиском новых сотрудников и осуществлять первичный отбор кандидатов на вакансии. Требования: - Грамотный письменный и устный русский язык; - Коммуникабельность, активность, пунктуальность, системное мышление; ...
Поиск специалиста отдела поддержки и сопровождения
Добрый день!
Нужен Рекрутер для закрытия вакансии "Специалист отдела поддержки и сопровождения".
Заявки фрилансеров
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