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Закрытнет заявок335 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо найти кандидата на должность удаленного графического дизайнера из Казахстана, Молдовы или Украины в короткие сроки. С гарантией трудоустройства!

Имеется готовое описание вакансии (см. по ссылке ниже).

ссылка на вакансию:

https://www.notion.so/238e3d933de34399907835b0ff551120

С Уважением,

Денис

3 года назад
deniva30
Денис 
42 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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