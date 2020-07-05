Помощник менеджера

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт32 заявки1157 просмотров

Здраствуйте, нужен помощник менеджера для удаленной работы, работа на %, гибкий график, желательно девушка, проводим обучение, со мной можно быть постоянно на связе. Меня зовут Яна, если ты девушка, которая хочет зарабатывать, то скорее жду твого отклика! только Украина

5 лет назад
yanchik4
Яна 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Владислава
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Влада
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лолита
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дарина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Таня
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Марина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алла
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
43 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Рузанна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Оксана
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Марьяна
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
62 отзыва
5 лет назад
Яна
 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ксения
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Габриелла
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Менеджер по персоналу

    Добрый день!Мы международное кадровое агентство Arbeiten und Reisen, предоставляембесплатное официальное трудоустройство за границей. Работаем по всей Украине.На данный момент формируем штат сотрудников для работы в интернете. Нам необходим менеджера по персоналу. Все что необходимо сотруднику для работы: ...

    Рекрутинг (HR)14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск резюме водителей такси с личным автомобилем

    Поиск/парсинг актуальных резюме.Нужны контакты актуальных (не старше 2-х недель) резюме водителей ищущих работу на своих автомобилях.Требования к заданию:1. Количество резюме не менее 300 шт. 2. Принимаем работу в ексель файле, в виде таблицы:[table]ИмяГородНаличие автомобиляИсточникКонтактный телефон[/table]3. Парсинг ...

    Рекрутинг (HR)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собирать данные о трудовом опыте

    Необходимо: 1) чтобы человек описал 1-2 своих рабочих дня; 2) указал какими инструментами (сайт, приложение, веб-инструменты) пользуется, 3) рассказал 1-2 проблемную/конфликтную ситуацию и способы их разрешения. За каждую анкету 300р. На данный момент интересуют ...

    Рекрутинг (HR)14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Менеджер по персоналу, рекрутинг

    $150

    Здравствуйте.Нам требуется подобрать сотрудников на удаленную работу, несколько должностей. Должности - помощник руководителя; менеджер по работе с документами, задачами, текучкой; оператор колл-центра.Обучить и проконтролировать качество. Составить должностные инструкции.Создание системы мотивации.Сфера - недвижимость.

    Рекрутинг (HR)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск контактов экспертов

    Необходимо найти лекторов-экспертов по заданной тематике и предоставить информацию о них (ФИО, регалии, тематика его выступлений, действительный телефон, личная электронная почта, дополнительные контакты).  Список экспертов предоставляется в файле в формате excel.

    Рекрутинг (HR)1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно набрать людей в службу такси

    Доброго дня! Задача непростая - нужно набрать водителей в службу такси. Поэтому сразу прошу, если вы подобным не занимались, этот заказ не для вас. Интересуют именно лиды, причем подтвержденные, поскольку есть ряд требований к кандидатам, ...

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад