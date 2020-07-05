Здраствуйте, нужен помощник менеджера для удаленной работы, работа на %, гибкий график, желательно девушка, проводим обучение, со мной можно быть постоянно на связе. Меня зовут Яна, если ты девушка, которая хочет зарабатывать, то скорее жду твого отклика! только Украина