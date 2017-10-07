Анастасия, добрый день. Нужна помощь в подборе персонала. Сообщите пожалуйста на каких условиях Вы работаете? Вячеслав
Предварительный отбор кандидатов на вакансии
Описание проекта:
- необходимо провести предварительный отбор кандидатов, подающих заявки на вакансии компании
- отобранные кандидаты должны соответствовать заранее определенному набору критериев (набор критериев даётся на старте)
Как выполняется работа?
- проанализировать CV, приходящих по емейл, как отклик на вакансию
- задать дополнительные вопросы кандидатам, если на основе CV ответы понять сложно или невозможно (список типовых вопросов даётся на старте)
- ответы на возможные вопросы кандидатов (варианты типовых ответов даются на старте)
Каков результат работы?
- набор CV, прошедших предварительный отбор
- краткие комментарии по каждому предварительно отобранному кандидату (3-4 предложения)
- рассылка ответов с отказом всем кандидатам, не прошедшим предварительный отбор (шаблон письма даётся на старте)
Оценка объема проекта:
- 20-30 заявок на вакансию
- 2 вакансии (для начала)
Обязательные требования:
Опыт выполнения проектов по отбору кандидатов, желательно в сфере ИТ проектов (разработка, поддержка, маркетинг).
Как оплачивается проект?
Оплата сдельная, по колличеству обработанных заявок.
Заявки фрилансеров
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