Предварительный отбор кандидатов на вакансии

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт14 заявок249 просмотров

Описание проекта: 

- необходимо провести предварительный отбор кандидатов, подающих заявки на вакансии компании 

- ‎отобранные кандидаты должны соответствовать заранее определенному набору критериев (набор критериев даётся на старте) 

Как выполняется работа? 

- проанализировать CV, приходящих по емейл, как отклик на вакансию 

- ‎задать дополнительные вопросы кандидатам, если на основе CV ответы понять сложно или невозможно (список типовых вопросов даётся на старте) 

- ‎ответы на возможные вопросы кандидатов (варианты типовых ответов даются на старте) 

Каков результат работы? 

- набор CV, прошедших предварительный отбор 

- ‎краткие комментарии по каждому предварительно отобранному кандидату (3-4 предложения) 

- ‎рассылка ответов с отказом всем кандидатам, не прошедшим предварительный отбор (шаблон письма даётся на старте) 

Оценка объема проекта: 

- 20-30 заявок на вакансию 

- ‎2 вакансии (для начала) 

Обязательные требования:

Опыт выполнения проектов по отбору кандидатов, желательно в сфере ИТ проектов (разработка, поддержка, маркетинг).

Как оплачивается проект?

Оплата сдельная, по колличеству обработанных заявок. 

8 лет назад
karpachi
Игорь 
54 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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