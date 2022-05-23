Требуется арбитражник для рекрутинга Операторов и банковских сотрудников, а также Агентов в Аргентине. Работа включает два тура: первый - поиск 3-5 человек для теста, второй - полномасштабное привлечение. Знание испанского языка облегчит задачу. Удаленная работа с обсуждаемым графиком и бонусами за успешные результаты.
Привлечь специалиста на вакансию в нашу Компанию
Добрый вечер.
В нашу Компанию "AeroCargo" требуется "специалист по организации наземного обслуживания" на постоянную работу. Задача к HR состоит в том, чтобы привлечь на работу выбранного нами специалиста. На данный момент, мы сделали выбор на специалисте, с которым работали ранее в прошлых проектах, контакты специалиста есть. Специалист в данный момент работает на постоянной основе в другой организации и так как мы не обладаем компетенциями в том, чтобы замотивировать к его переходу с действующего места работы в нашу Компанию, задача HR - привлечь специалиста к работе в нашей компании, скрипт для телефонного разговора мы предоставим. Заказ довольно срочный, просьба предоставить Ваши контакты для оперативного обсуждения деталей заказа.
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