Добрый вечер.

В нашу Компанию "AeroCargo" требуется "специалист по организации наземного обслуживания" на постоянную работу. Задача к HR состоит в том, чтобы привлечь на работу выбранного нами специалиста. На данный момент, мы сделали выбор на специалисте, с которым работали ранее в прошлых проектах, контакты специалиста есть. Специалист в данный момент работает на постоянной основе в другой организации и так как мы не обладаем компетенциями в том, чтобы замотивировать к его переходу с действующего места работы в нашу Компанию, задача HR - привлечь специалиста к работе в нашей компании, скрипт для телефонного разговора мы предоставим. Заказ довольно срочный, просьба предоставить Ваши контакты для оперативного обсуждения деталей заказа.