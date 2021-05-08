Проверка обслуживания и заказ банковских продуктов

Требуются люди для проверки обслуживания дебетовых/кредитных карт, а так же микрозаймов.

Можно на выбор.

За получение карты и краткий отчёт, платим 500 рублей, за кредитные -500-1000.

Микрозаймы - 500-1000. Все документы и карты у вас на руках. От вас только получение и отчет. По микрозаймам - так же оплачиваем проценты