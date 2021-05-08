Нужен человек на неограниченное время. Задача – поиск персонала в СПб, как местных, так и из регионов (есть вахта с заселением в общежитие). Вакансии – грузчики, подсобники, разнорабочие. Оплата – обсуждается (есть варианты как единовременного ...
Проверка обслуживания и заказ банковских продуктов
Требуются люди для проверки обслуживания дебетовых/кредитных карт, а так же микрозаймов.
Можно на выбор.
За получение карты и краткий отчёт, платим 500 рублей, за кредитные -500-1000.
Микрозаймы - 500-1000. Все документы и карты у вас на руках. От вас только получение и отчет. По микрозаймам - так же оплачиваем проценты
Заявки фрилансеров
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