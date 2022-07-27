Привіт!

Мене звати Юліан Оглоб’як, я маркетолог та керівник Nails Secrets Academy.

Ми з сестрою запустили онлайн-курси по манікюру на ринок Італії. Проект народився під час першої хвилі коронавірусу — всі в Італії сиділи вдома, та навчання онлайн почало стрімко зростати.

Анджеліка Оглоб’як (https://www.instagram.com/angelicaoglobyak) працює в елітному салоні краси в Італії, тому ми зробили дуже корисний курс для жінок, які працюють в б’юті-сфері та хочуть підняти свою кваліфікацію і більше заробляти.

Шукаємо рекрутера на віддалену роботу по проекту онлайн-школи в Італії.

Потрібна відповідальна людина, яка могла б:

знаходити кандидатів відповідно до вимог. Іноді знання італійської мови є важливим, іноді достатньо української або російської. Нам постійно потрібні менеджери з продажу і періодично потрібні кандидати на інші вакансії, такі як проектний менеджер, маркетолог, асистент, копірайтер і т.д.

Вимоги:

досвід рекрутингу;

доступ до баз.

Графік роботи вільний, неповна зайнятість.

Оплата за кваліфікованого кандидата, приведеного на співбесіду до керівника, - 1000 грн.

План на тиждень - 5 кандидатів.

Пройдіть опитування, щоб потрапити на співбесіду:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5v2ANIeKEGzpmioda5M5sKjwi00Z-k5BDh4NxeZk_a_jEzg/viewform