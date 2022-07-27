Рекрутер на віддалену роботу по проекту онлайн-школи в Італії

$540
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт1 заявка1251 просмотр

Привіт!

Мене звати Юліан Оглоб’як, я маркетолог та керівник Nails Secrets Academy.

Ми з сестрою запустили онлайн-курси по манікюру на ринок Італії. Проект народився під час першої хвилі коронавірусу — всі в Італії сиділи вдома, та навчання онлайн почало стрімко зростати.

Анджеліка Оглоб’як (https://www.instagram.com/angelicaoglobyak) працює в елітному салоні краси в Італії, тому ми зробили дуже корисний курс для жінок, які працюють в б’юті-сфері та хочуть підняти свою кваліфікацію і більше заробляти.

Шукаємо рекрутера на віддалену роботу по проекту онлайн-школи в Італії.

Потрібна відповідальна людина, яка могла б:

  • знаходити кандидатів відповідно до вимог. Іноді знання італійської мови є важливим, іноді достатньо української або російської. Нам постійно потрібні менеджери з продажу і періодично потрібні кандидати на інші вакансії, такі як проектний менеджер, маркетолог, асистент, копірайтер і т.д.
Вимоги:

  • досвід рекрутингу;
  • доступ до баз.
Графік роботи вільний, неповна зайнятість.

Оплата за кваліфікованого кандидата, приведеного на співбесіду до керівника, - 1000 грн.

План на тиждень - 5 кандидатів.

Пройдіть опитування, щоб потрапити на співбесіду:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5v2ANIeKEGzpmioda5M5sKjwi00Z-k5BDh4NxeZk_a_jEzg/viewform

3 года назад
assistant_vidm
Христина 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Єлизавета
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • HR менеджер, рекрутер в сеть реб центров для пожилых

    Ищется HR менеджер, рекрутер для сети реабилитационных центров для пожилых в Санкт-Петербурге, Москве и Самаре. Необходим поиск специалистов: сиделки, медсестры, массажисты, реабилитологи и врачи различных специальностей. Работа на фрилансе, возможность сотрудничества с опытными кадрами в области медицины и реабилитации.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск в подборе удаленного графического дизайнера

    Необходимо найти кандидата на должность удаленного графического дизайнера из Казахстана, Молдовы или Украины. Условия включают гарантию трудоустройства. Имеется готовое описание вакансии.

    Рекрутинг (HR)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • HR специалист

    Ищется HR специалист для сортировки откликов на вакансию по заданному ТЗ. Необходимо автоматизировать создание аккаунтов на джоб сайтах, размещение вакансий и сортировку кандидатов для интервью. Первичные интервью проводить не требуется.

    Рекрутинг (HR)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать базу бригадиров, стройка

    Требуется собрать базу данных из 1000 бригадиров строительных компаний в Москве. Необходимо отразить ФИО, должность, телефон, наименование компании, источник данных, сайт и основной профиль деятельности. Ищем бригадиров с крупными штатами и большим количеством заказов. Подробности после уточнения.

    Рекрутинг (HR)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Арбитражник\посредник для поиска Операторов и Агентов

    $20

    Требуется арбитражник для рекрутинга Операторов и банковских сотрудников, а также Агентов в Аргентине. Работа включает два тура: первый - поиск 3-5 человек для теста, второй - полномасштабное привлечение. Знание испанского языка облегчит задачу. Удаленная работа с обсуждаемым графиком и бонусами за успешные результаты.

    Рекрутинг (HR)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подбор повара-пекаря

    Ищем двух поваров-пекарей в Санкт-Петербурге для работы в ночные смены. Опыт работы обязателен: один на Хайнекен с песочным тестом, другой на Солофарм с выпечкой. График 5/2 и 2/2, смена 2200 руб., выплаты каждую неделю. Требуется наличие действующей личной медицинской книжки и паспорта РФ.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Открытие контактов резюме

    Требуется срочно открыть контакты резюме для рекрутинга. Ожидается быстрое выполнение задачи с акцентом на актуальные данные. Подробности задачи не указаны.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад