Ищется HR менеджер, рекрутер для сети реабилитационных центров для пожилых в Санкт-Петербурге, Москве и Самаре. Необходим поиск специалистов: сиделки, медсестры, массажисты, реабилитологи и врачи различных специальностей. Работа на фрилансе, возможность сотрудничества с опытными кадрами в области медицины и реабилитации.
Рекрутер на віддалену роботу по проекту онлайн-школи в Італії
Привіт!
Мене звати Юліан Оглоб’як, я маркетолог та керівник Nails Secrets Academy.
Ми з сестрою запустили онлайн-курси по манікюру на ринок Італії. Проект народився під час першої хвилі коронавірусу — всі в Італії сиділи вдома, та навчання онлайн почало стрімко зростати.
Анджеліка Оглоб’як (https://www.instagram.com/angelicaoglobyak) працює в елітному салоні краси в Італії, тому ми зробили дуже корисний курс для жінок, які працюють в б’юті-сфері та хочуть підняти свою кваліфікацію і більше заробляти.
Шукаємо рекрутера на віддалену роботу по проекту онлайн-школи в Італії.
Потрібна відповідальна людина, яка могла б:
- знаходити кандидатів відповідно до вимог. Іноді знання італійської мови є важливим, іноді достатньо української або російської. Нам постійно потрібні менеджери з продажу і періодично потрібні кандидати на інші вакансії, такі як проектний менеджер, маркетолог, асистент, копірайтер і т.д.
- досвід рекрутингу;
- доступ до баз.
Оплата за кваліфікованого кандидата, приведеного на співбесіду до керівника, - 1000 грн.
План на тиждень - 5 кандидатів.
Пройдіть опитування, щоб потрапити на співбесіду:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5v2ANIeKEGzpmioda5M5sKjwi00Z-k5BDh4NxeZk_a_jEzg/viewform
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