Сбор контактов прорабов Киева

Нужно собрать актуальную базу контактов прорабов Киева, компаний и бригад, которые занимаются ремонтами под ключ, строительством частных домов, срубов и т.д. (застройщики многоквартирных домов не нужны). Нужно сделать контрольный звонок для проверки что контакты актуальные, и люди этим занимаются. Искать нужно в гугле, на кабанчике, на проме, олх и других источниках.