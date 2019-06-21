Нужно найти людей, готовых поработать в качестве тайных покупателей в Грузии, в частности в таких городах, как Кутаиси, Боржоми и Гудаури. Задание для тайных покупателей ниже. Задание: Пройти по ...
Сеть студий Маникюра и педикюра
Целью является подбор специалистов:
1) маникюру и педикюру 10 человек
2) администраторов на ресепшн 2 человека
3) оператор call-центра 1 человек
Заявки фрилансеров
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