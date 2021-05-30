Добрый день! Требуется найти подходящие резюме для двух вакансий. Описание: Требуется две вакансии: 1. Специалист по маркетплейсам Европы : Амазон, Ебэй, Аллегро, и др. (Настройка страницы, продвижение, сопровождение) Онлайн 2. Менеджер по продажам со знанием английского языка В2В в Европе, оплата % с продаж, товар- корма для рыб. Онлайн

Исполнитель проекта должен быть из Украины или Беларуси.