Требуется HR-менеджер для поиска комплектовщиков на склад в Подмосковье. Срок вахты - от 33 смен. Подходят граждане России и Беларуси до 45 лет. Проживание - хостел в Пушкино, обед на производстве. Укажите свою цену за одного найденного сотрудника.
Скрининг резюме по заданным параметрам.
Добрый день! Требуется найти подходящие резюме для двух вакансий. Описание: Требуется две вакансии: 1. Специалист по маркетплейсам Европы : Амазон, Ебэй, Аллегро, и др. (Настройка страницы, продвижение, сопровождение) Онлайн 2. Менеджер по продажам со знанием английского языка В2В в Европе, оплата % с продаж, товар- корма для рыб. Онлайн
Исполнитель проекта должен быть из Украины или Беларуси.
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