Здравствуйте.Нам требуется подобрать сотрудников на удаленную работу, несколько должностей. Должности - помощник руководителя; менеджер по работе с документами, задачами, текучкой; оператор колл-центра.Обучить и проконтролировать качество. Составить должностные инструкции.Создание системы мотивации.Сфера - недвижимость.
Собирать данные о трудовом опыте
Необходимо: 1) чтобы человек описал 1-2 своих рабочих дня; 2) указал какими инструментами (сайт, приложение, веб-инструменты) пользуется, 3) рассказал 1-2 проблемную/конфликтную ситуацию и способы их разрешения.
За каждую анкету 300р. На данный момент интересуют все профессии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Рекрутинг (HR)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо найти лекторов-экспертов по заданной тематике и предоставить информацию о них (ФИО, регалии, тематика его выступлений, действительный телефон, личная электронная почта, дополнительные контакты). Список экспертов предоставляется в файле в формате excel.Рекрутинг (HR)1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужна помощъ в поиске PHP программиста для удаленной работы или для офисной работы в Минске. Мы уже 5 лет разрабатываем SAAS продукт, которым пользуются в 14 странах мира. ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужен образец типового договора с ФОП/ИП на предоставление услуг (project management). В заявках, пожалуйста, указывайте цену.Рекрутинг (HR)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Поиск 15-16 сотрудников для общения в видеочатеРекрутинг (HR)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго дня! Задача непростая - нужно набрать водителей в службу такси. Поэтому сразу прошу, если вы подобным не занимались, этот заказ не для вас. Интересуют именно лиды, причем подтвержденные, поскольку есть ряд требований к кандидатам, ...Закрыт5 лет назад
Добрый день. Есть около 50 резюме (точной цифры пока нет) Нужно обзвонить кандидатов по нашему скрипту, через наш софт и внести данные в CRM Если есть свои источники для ...Рекрутинг (HR)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Срок исполнения: 1 месяц Допустимые отклонения по времени ±2 недели Требования: опыт, частый онлайн, ежедневный отчет и общение с претендентами. Задача: Закрыть 4 вакансии менеджеров и организовать 2-х недельное сопровождение ...Рекрутинг (HR)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем HR в Москве для помощи в найме 12 инженеров - программистов для выполнения работ по написанию скриптов АРМ. Необходимо подобрать кандидатов, проанализировать из резюме. переслать тестовое задание, провести первую беседу на определение адекватности. представить ...Закрыт5 лет назад