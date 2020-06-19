Собирать данные о трудовом опыте

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт14 заявок732 просмотра

Необходимо: 1) чтобы человек описал 1-2 своих рабочих дня; 2) указал какими инструментами (сайт, приложение, веб-инструменты) пользуется, 3) рассказал 1-2 проблемную/конфликтную ситуацию и способы их разрешения.

За каждую анкету 300р. На данный момент интересуют все профессии.

5 лет назад
lda_spb
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Альбина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
29 лет
5 лет в сервисе
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45 лет
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27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
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29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
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5 лет в сервисе
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Алина
 
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Татьяна
 
32 года
5 лет в сервисе
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Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Елена
 
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5 лет назад
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Сергей
 
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Михаил
 
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2 месяца назад
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