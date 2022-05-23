Собрать базу бригадиров, стройка

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт3 заявки385 просмотров

Компания занимается продажей сухих смесей для строительства домов.

Нужна база , табличка ексель 1000 позиций.

Только бригадиры строительных компаний, строек. Чем крупнее штат у бригадира , чем больше заказов у них по строительсту объектов, тем лучше.

Фио, должность, телефон, наименование компании, источник где нашли, сайт, основной профиль деятельности.

Подробности, детали после в личку.

Регион Мск.

3 года назад
guest_1657039549023
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
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