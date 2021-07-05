Ищется фрилансер для подбора персонала. Задачи включают составление профиля вакансии, поиск соискателей, приглашение на собеседование и проведение первичного интервью. Необходима постоянная связь с рекрутером и поиск кандидатов до закрытия вакансии.
Составление резюме
Описание:
деловая фотосессия в бизнес-локации продолжительностью 1 час;
10 фотографий в ретуши;
все остальные фото на Google Диск;
резюме в графическом дизайне в подарок.
Почему к нам?
самая низкая цена по городу;
гарантировано быстрая выдача качественных фотографий;
резюме в подарок;
подбор вакансий к резюме.
Нужно для заказа:
Желательное время съёмки с 9:00 до 17:00, кроме воскресенья;
есть возможность переодеться, сменить образ;
гибкие условия;
Заявки фрилансеров
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