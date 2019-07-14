Нужно найти людей, готовых поработать в качестве тайных покупателей в Грузии, в частности в таких городах, как Кутаиси, Боржоми и Гудаури. Задание для тайных покупателей ниже. Задание: Пройти по ...
Требуется бригада монтажников в г. Москва
Для проведения электромонтажных работ (монтаж слаботочных систем (систем безопасности) и электрических сетей) на объектах в г. Москва и Московской области требуется бригада электромонтажников. Удостоверения об электробезопасности обязательны.
Цена договорная в зависимости от объемов.
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