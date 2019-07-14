Требуется бригада монтажников в г. Москва

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрытнет заявок210 просмотров

Для проведения электромонтажных работ (монтаж слаботочных систем (систем безопасности) и электрических сетей) на объектах в г. Москва и Московской области требуется бригада электромонтажников. Удостоверения об электробезопасности обязательны. 

Цена договорная в зависимости от объемов.

6 лет назад
guest_15638694539035
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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