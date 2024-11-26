Требуется рекрутер для работы с международной командой, занимающейся наймом 3D-моделеров, визуализаторов и дизайнеров. Задачи включают поиск кандидатов, отправку тестовых заданий, создание рекламы и общение с кандидатами. Необходимы хорошие аналитические и организаторские навыки, знание английского языка. Оплата ежемесячно за привлеченных кандидатов, работа удаленная по договору фрилансера.
Требуется менеджер по работе с клиентами удалённо
Требуется сотрудник для удаленной работы с клиентами. Работа заключается в рекомендации банковских продуктов и поиске новых клиентов. Всему обучаем.
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