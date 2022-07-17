Требуется HR-менеджер для закрытия 5 позиций в мебельной компании в Челябинске. Вакансии: руководитель производства, бухгалтер, торговый представитель и 2 оператора. Опыт в рекрутинге для мебельной сферы будет преимуществом.
Требуется разово найти электрогазосварщика в Выксе
З/п - 115000 рублей.
На крупное машиностроительное производство требуются Сварщики полуатоматы.
Что мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство.
- Гарантированные выплаты 2 раза в месяц.
- График работы 6/1 по 11ч. (пока без ночных смен, но в скором времени будут).
- Почасовую оплату труда 400 руб/час.
- Бесплатную мед. комиссию.
- Бесплатную спец. одежду.
- Бесплатное проживание в квартирах, в шаговой доступности от производства.
- Столовую на территории производства, отдельную комнату приема пищи.
- Компенсацию проезда сотрудникам, которые едут их других городов (при предоставлении билета, до 4000 руб).
- Специалистов с опытом работы и удостоверениями (желательно).
- Рассматриваем мужчин строго до 45 лет, РФ! (Белорусь, Украина - нет)
- Сваривание корпуса бронитранспортёра.
- Умение читать чертежи приветствуется!
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