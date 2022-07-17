Требуется арбитражник для рекрутинга Операторов и банковских сотрудников, а также Агентов в Аргентине. Работа включает два тура: первый - поиск 3-5 человек для теста, второй - полномасштабное привлечение. Знание испанского языка облегчит задачу. Удаленная работа с обсуждаемым графиком и бонусами за успешные результаты.