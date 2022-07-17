Требуется разово найти электрогазосварщика в Выксе

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт2 заявки339 просмотров

З/п - 115000 рублей.

На крупное машиностроительное производство требуются Сварщики полуатоматы.

Что мы предлагаем:

  • Официальное трудоустройство.
  • Гарантированные выплаты 2 раза в месяц.
  • График работы 6/1 по 11ч. (пока без ночных смен, но в скором времени будут).
  • Почасовую оплату труда 400 руб/час.
  • Бесплатную мед. комиссию.
  • Бесплатную спец. одежду.
  • Бесплатное проживание в квартирах, в шаговой доступности от производства.
  • Столовую на территории производства, отдельную комнату приема пищи.
  • Компенсацию проезда сотрудникам, которые едут их других городов (при предоставлении билета, до 4000 руб).
Кого мы хотим видеть:

  • Специалистов с опытом работы и удостоверениями (желательно).
  • Рассматриваем мужчин строго до 45 лет, РФ! (Белорусь, Украина - нет)
Что нужно делать:

  • Сваривание корпуса бронитранспортёра.
  • Умение читать чертежи приветствуется!
3 года назад
Kamashyla
Елена 
41 год
7 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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