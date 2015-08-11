Требуется рекрутер с хорошим английским для разового проекта.

Добрый день, дорогие фрилансеры.

Задача:

Есть база с порядка 50 резюме от иностранных соискателей.

Требуется связаться по указанным в резюме контактам и получить согласие на сотрудничество.

Ориентировочная конверсия - 5-7 результативных резюме.

Оплата:

За обработанное резюме - 50 рублей.

За результативное резюме (заключение контракта с соискателем) - 3.000 рублей.

Если не будет ни одного результативного резюме - оплата 10 рублей за резюме.

Срок:

Срок работы - одна полная неделя (7 суток).

Требования:

Опыт в HR желателен.

Уровень устного и письменного английского не ниже advanced.

P.S. Проект разовый, т.к. имеется постоянный сотрудник, который сейчас в отпуске.