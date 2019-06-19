Требуются рекрутер для проекта в Грузии

Нужно найти людей, готовых поработать в качестве тайных покупателей в Грузии, в частности в таких городах, как Кутаиси, Боржоми и Гудаури.

Задание для тайных покупателей ниже.

Задание:

Пройти по списку адресов и выполнить в каждой точке небольшое задание с помощью смартфона по инструкции. Торговые точки - это торговые сети (пример: Nikora, Spar, Carrefour), кафе (пример: McDonalds, DonkeyDonuts), аптеки (PSP, GPC), заправки (Wissol, Gulf), а также почта, метро и др., расположенные в черте города.

Параметры проекта:

Список точек предоставит менеджер, обычно в маршрут, который нужно пройти за время теста входит от 30 до 90 точек, все в одном или соседних районах. Точки необходимо обойти за 3-4 дня.

ВАЖНО: для участия в проекте необходимо будет подписать NDA(соглашение о неразглашении).

Оплата:

Оплата 12-14 лари за точку. Средний заработок за весь проект- от 360. Сумма варьируется в зависимость от количества точек, может быть больше или меньше (но не менее 45 лари за проект).