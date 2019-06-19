Поиск рабочих для работы вахтой с высоким тарифом до 200 руб/час. Работа монтажником металлоконструкций, монтажником строительных лесов, разнорабочим и грузчиком. Оплата услуг менеджера по подбору от 3500 руб
Требуются рекрутер для проекта в Грузии
Нужно найти людей, готовых поработать в качестве тайных покупателей в Грузии, в частности в таких городах, как Кутаиси, Боржоми и Гудаури.
Задание для тайных покупателей ниже.
Задание:
Пройти по списку адресов и выполнить в каждой точке небольшое задание с помощью смартфона по инструкции. Торговые точки - это торговые сети (пример: Nikora, Spar, Carrefour), кафе (пример: McDonalds, DonkeyDonuts), аптеки (PSP, GPC), заправки (Wissol, Gulf), а также почта, метро и др., расположенные в черте города.
Параметры проекта:
Список точек предоставит менеджер, обычно в маршрут, который нужно пройти за время теста входит от 30 до 90 точек, все в одном или соседних районах. Точки необходимо обойти за 3-4 дня.
ВАЖНО: для участия в проекте необходимо будет подписать NDA(соглашение о неразглашении).
Оплата:
Оплата 12-14 лари за точку. Средний заработок за весь проект- от 360. Сумма варьируется в зависимость от количества точек, может быть больше или меньше (но не менее 45 лари за проект).
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