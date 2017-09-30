Удаленный подбор сотрудников

  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрытнет заявок134 просмотра

Стоимость услуг: 

500руб за каждого кандидата который пришел на собеседование

Требуются: 

менеджеры про продажам ( closers ) 3 человека зп от 20 0000тр.

сотрудник кол центра ( hanters) 2 человека в офис и 2 человека на удалено зп от15 000тр.

менеджер по закупу + на тендера 1 человек зп от 18 000тр.  

8 лет назад
relait300373
Алексей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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