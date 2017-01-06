Удаленный sales-manager сетевого оборудования.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт6 заявок232 просмотра

Продажа сетевого и телекоммуникационного оборудования: поиск новых заказчиков, ведения аккаунта на авито, холодные и теплые обзвоны клиентов по предоставляемым со стороны работодателя контактам, ответы на электронные письма, отправка коммерческих предложений и ведение диалогов в электронной почте; ведение таблиц excel (отчеты; разовые задания от работодателя)

С ассортиментом продукции, которая продается можно ознакомиться на сайте www.4telecomstore.ru

Занятость полная - с 10.00 по Москве до 18.00.

Оплата: 15000р оклад + процент от продаж. На первые 3 месяца испытательного срока процент от продаж таков:

              5000$ объем проданного -  +3 тыс руб к окладу

10000$ объем проданного   - +6 тыс руб к окладу

15000$ объем проданного  - +10 тыс руб к окладу

По истечению 3 месяце испытательного срока процент от продаж пересматривается в более расширенную сетку.

8 лет назад
4telecom
Федоров 
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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