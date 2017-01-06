Удаленный sales-manager сетевого оборудования.

Продажа сетевого и телекоммуникационного оборудования: поиск новых заказчиков, ведения аккаунта на авито, холодные и теплые обзвоны клиентов по предоставляемым со стороны работодателя контактам, ответы на электронные письма, отправка коммерческих предложений и ведение диалогов в электронной почте; ведение таблиц excel (отчеты; разовые задания от работодателя)

С ассортиментом продукции, которая продается можно ознакомиться на сайте www.4telecomstore.ru

Занятость полная - с 10.00 по Москве до 18.00.

Оплата: 15000р оклад + процент от продаж. На первые 3 месяца испытательного срока процент от продаж таков:

5000$ объем проданного - +3 тыс руб к окладу

10000$ объем проданного - +6 тыс руб к окладу

15000$ объем проданного - +10 тыс руб к окладу

По истечению 3 месяце испытательного срока процент от продаж пересматривается в более расширенную сетку.