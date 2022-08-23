Услуги HR-менеджера по публикации вакансий

Задача состоит в публикации вакансий менеджера по продажам на Английском языке на HH.Место работы: Казахстан, г. АлматыРелакация и проживание оплачиваетсяТекст вакансии готов. В конце каждой вакансии должна быть ссылка на Google Form.Никого собеседовать не надо будет! Требуется только размещение вакансий.Геолокация размещения:1) регионы/области РФ вблизи Казахстана2) Украина3)Белорусия