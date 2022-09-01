Выполнить 6 доставок курьером Яндекс. Еда

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт1 заявка326 просмотров

в любое УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС время. В ВАШЕМ ГОРОДЕ. Работа со свободным графиком, быстрым и простым оформлением. Нужно прийти в офис, получить форму, доставить 6 заказов и получить от меня бонус 2000 рублей. Сам сервис так же ОПЛАТИТ РАБОТУ При желании можете продолжить работу, либо уволиться

Обязательно наличие андроид смартфона.

При отклике, сразу указывайте свой город пожалуйста

Только для городов:

Москва,

Санкт-Петербург

Воронеж,

Волгоград,

Владивосток,

Екатеринбург,

Нижний Новгород,

Новосибирск,

Казань,

Красноярск,

Ростов-на-Дону

Самара,

Саратов,

Хабаровск

Android
3 года назад
ndobrikov
Никита 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ася
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Найти сотрудника (менеджер по продажам)

    Требуется найти 3 менеджеров по продажам для юридической компании, специализирующейся на защите интеллектуальной собственности. Идеальные кандидаты должны обладать опытом в продажах и знанием специфики работы в юридической сфере.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Услуги HR-менеджера по публикации вакансий

    Ищется HR-менеджер для публикации вакансий менеджера по продажам на английском языке. Работа в Алматы с оплачиваемой релакацией. Текст вакансии готов, требуется разместить на HH и добавить ссылку на Google Form. Геолокация размещения: регионы РФ у границы с Казахстаном, Украина и Беларусь. Собеседования не проводятся.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Подбор менеджера для удаленных продаж

    Ищем специалистов для рекрутинга менеджеров по удаленным продажам. Сотрудничество возможно в проектном формате или на постоянной основе. Вознаграждение за привлеченного продавца выплачивается не только разово, но и на протяжении всего срока его работы.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти квалифицированных электрогазосварщиков

    Ищется рекрутер для формирования команды из 10 квалифицированных электрогазосварщиков. Требования: опыт работы в судостроении не менее 3 лет, разряд 4-6. Необходимы навыки подбора специалистов для данной области.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск сотрудника склада Озон Спортмастер (комплектовщики) Вахта

    Срочно требуются комплектовщики на склад Озон Спортмастер. Возраст от 18 до 40 лет, без опыта. Оплата 300 рублей в час, вахтовый метод. Проживание, питание и транспорт от общежития предоставляются.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется разово найти электрогазосварщика в Выксе

    На крупное машиностроительное производство требуется электрогазосварщик. Официальное трудоустройство, зарплата 115000 рублей. График 6/1, почасовая оплата 400 руб/час. Обеспечиваем бесплатное проживание и мед. комиссию. Ищем специалистов с опытом и удостоверениями, предпочтение мужчинам до 45 лет.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищем HR менеджера закрыть 5 позиций

    Требуется HR-менеджер для закрытия 5 позиций в мебельной компании в Челябинске. Вакансии: руководитель производства, бухгалтер, торговый представитель и 2 оператора. Опыт в рекрутинге для мебельной сферы будет преимуществом.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подбор менеджера по продажам медицинского оборудования

    $200

    Ищется HR специалист для подбора менеджеров по продажам в новом стартапе в Санкт-Петербурге. Необходимы кандидаты с опытом работы в сфере медицинского оборудования и знанием поставок по 44 и 223 ФЗ. Задачи: отбор резюме, первичный скрининг и приглашение на собеседование. Укажите условия работы и расценки.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Рекрутер на віддалену роботу по проекту онлайн-школи в Італії

    $540

    Шукаємо рекрутера для віддаленої роботи в проекті онлайн-школи манікюру в Італії. Потрібно знаходити кандидатів на вакансії. Вимоги: досвід рекрутингу, доступ до баз. Оплата 1000 грн за кваліфікованого кандидата. Графік вільний, неповна зайнятість.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • HR менеджер, рекрутер в сеть реб центров для пожилых

    Ищется HR менеджер, рекрутер для сети реабилитационных центров для пожилых в Санкт-Петербурге, Москве и Самаре. Необходим поиск специалистов: сиделки, медсестры, массажисты, реабилитологи и врачи различных специальностей. Работа на фрилансе, возможность сотрудничества с опытными кадрами в области медицины и реабилитации.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад