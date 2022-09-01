Требуется найти 3 менеджеров по продажам для юридической компании, специализирующейся на защите интеллектуальной собственности. Идеальные кандидаты должны обладать опытом в продажах и знанием специфики работы в юридической сфере.
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