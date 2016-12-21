Добрый день! Нужно найти сотрудника в интернет магазин сантехники! Работа удаленная (из дома) Город не имеет значения, но на территории России. Требования к кандидату в ТЗ. Интересует оплата за сотрудника ...
Закрыть вакансию на Middle .Net Developer
Необходимо найти кандидата на данную вакансию.
http://rabota.ua/company3055239/vacancy6538520
Все что касается работы и вакансии описано выше. Компания - стартап, работа в основном будет состоять в обучении и ведении команды младших .Net разработчиков. Работа на фулл тайм в офисе.
Оплата за закрытие вакансии (40 % от оговоренной зп кандидата). Зп кандидата от 800 $ до 1300 $.
Также есть потребность в сотрудничестве и далее, после данного заказа. Вакансии есть постоянно.
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