Закрыть вакансию на Middle .Net Developer

Необходимо найти кандидата на данную вакансию.

http://rabota.ua/company3055239/vacancy6538520

Все что касается работы и вакансии описано выше. Компания - стартап, работа в основном будет состоять в обучении и ведении команды младших .Net разработчиков. Работа на фулл тайм в офисе.

Оплата за закрытие вакансии (40 % от оговоренной зп кандидата). Зп кандидата от 800 $ до 1300 $.

Также есть потребность в сотрудничестве и далее, после данного заказа. Вакансии есть постоянно.