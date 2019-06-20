Закрыть вакансию. Первичный подбор и фильтр кандидатов.

Ваша задача найти сотрудника в цех по производству в г. Краснодар. Привести на собеседование подходящих кандидатов.

Вы находите в любых источниках кандидатов, соответствующих требованиям и приглашаете их на встречу к нам в цех.

При необходимости мы оплачиваем публикацию в местных газетах, либо берем доступ к резюме – вам надо принимать звонки и обзванивать кандидатов, уточнять есть ли опыт, рассказывать о работе, о местонахождении и т.д., и приглашать их на собеседование.

Возможны два варианта оплаты – за закрытую вакансию (человек отработал месяц) за приход кандидата на собеседование.

Если вы готовы, предлагайте ваши условия.

__________________________________________________

ВАКАНСИЯ:

Мы молодая развивающаяся компания, занимающаяся металлообработкой, а именно обработкой металла резанием на токарных и фрезерных станках с ЧПУ. Основное наше направление – изготовление кальянов.Мы срочно ищем оператора-наладчика станков с ЧПУ.

Ваши обязанности:

* работа на станках токарной группы

* знание стойки ЧПУ NC 201m(210) от Балт-система

* написание, корректировка и ввод управляющей программы для ЧПУ

* изготовление деталей

* контроль изготавливаемых деталей согласно тех.документации

* корректировка геометрии инструментов

Ваши навыки:

* пользоваться измерительным инструментом

* опыт работы в качестве оператора-наладчика станков токарной группы от 3 лет

* работать в CAD/CAM программах

* приветствуются навыки работы на универсальном станке

Наши обязанности, обеспечить вам:

* достойные условия труда

* постоянную (полный день) работу на территории работодателя

* зарплату от 40 тыс. без задержек с возможностью роста

* обучение, возможность профессионального и карьерного роста

* дружный профессиональный коллектив