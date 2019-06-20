Нужно найти людей, готовых поработать в качестве тайных покупателей в Грузии, в частности в таких городах, как Кутаиси, Боржоми и Гудаури. Задание для тайных покупателей ниже. Задание: Пройти по ...
Закрыть вакансию. Первичный подбор и фильтр кандидатов.
Ваша задача найти сотрудника в цех по производству в г. Краснодар. Привести на собеседование подходящих кандидатов.
Вы находите в любых источниках кандидатов, соответствующих требованиям и приглашаете их на встречу к нам в цех.
При необходимости мы оплачиваем публикацию в местных газетах, либо берем доступ к резюме – вам надо принимать звонки и обзванивать кандидатов, уточнять есть ли опыт, рассказывать о работе, о местонахождении и т.д., и приглашать их на собеседование.
Возможны два варианта оплаты – за закрытую вакансию (человек отработал месяц) за приход кандидата на собеседование.
Если вы готовы, предлагайте ваши условия.
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ВАКАНСИЯ:
Мы молодая развивающаяся компания, занимающаяся металлообработкой, а именно обработкой металла резанием на токарных и фрезерных станках с ЧПУ. Основное наше направление – изготовление кальянов.Мы срочно ищем оператора-наладчика станков с ЧПУ.
Ваши обязанности:
* работа на станках токарной группы
* знание стойки ЧПУ NC 201m(210) от Балт-система
* написание, корректировка и ввод управляющей программы для ЧПУ
* изготовление деталей
* контроль изготавливаемых деталей согласно тех.документации
* корректировка геометрии инструментов
Ваши навыки:
* пользоваться измерительным инструментом
* опыт работы в качестве оператора-наладчика станков токарной группы от 3 лет
* работать в CAD/CAM программах
* приветствуются навыки работы на универсальном станке
Наши обязанности, обеспечить вам:
* достойные условия труда
* постоянную (полный день) работу на территории работодателя
* зарплату от 40 тыс. без задержек с возможностью роста
* обучение, возможность профессионального и карьерного роста
* дружный профессиональный коллектив
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