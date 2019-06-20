Закрыть вакансию. Первичный подбор и фильтр кандидатов.

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Ваша задача найти сотрудника в цех по производству в г. Краснодар. Привести на собеседование подходящих кандидатов. 

Вы находите в любых источниках кандидатов, соответствующих требованиям и приглашаете их на встречу к нам в цех. 

При необходимости мы оплачиваем публикацию в местных газетах, либо берем доступ к резюме – вам надо принимать звонки и обзванивать кандидатов, уточнять есть ли опыт, рассказывать о работе, о местонахождении и т.д., и приглашать их на собеседование. 

Возможны два варианта оплаты – за закрытую вакансию (человек отработал месяц) за приход кандидата на собеседование. 

Если вы готовы, предлагайте ваши условия. 

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ВАКАНСИЯ: 

Мы молодая развивающаяся компания, занимающаяся металлообработкой, а именно обработкой металла резанием на токарных и фрезерных станках с ЧПУ. Основное наше направление – изготовление кальянов.Мы срочно ищем оператора-наладчика станков с ЧПУ. 

Ваши обязанности: 

* работа на станках токарной группы 

* знание стойки ЧПУ NC 201m(210) от Балт-система 

* написание, корректировка и ввод управляющей программы для ЧПУ 

* изготовление деталей 

* контроль изготавливаемых деталей согласно тех.документации 

* корректировка геометрии инструментов 

Ваши навыки: 

* пользоваться измерительным инструментом 

* опыт работы в качестве оператора-наладчика станков токарной группы от 3 лет 

* работать в CAD/CAM программах 

* приветствуются навыки работы на универсальном станке 

Наши обязанности, обеспечить вам: 

* достойные условия труда 

* постоянную (полный день) работу на территории работодателя 

* зарплату от 40 тыс. без задержек с возможностью роста 

* обучение, возможность профессионального и карьерного роста 

* дружный профессиональный коллектив

6 лет назад
granata005-2
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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