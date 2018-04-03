5 статей на IT тематику (печатные расходные материалы)

Ищу исполнителя с опытом работы по IT тематике и возможностью показать соответствующие портфолио (примеры своих работ).

Буду рад рассмотреть предложения как новичков сервиса, так и опытных авторов.

Необходимо подготовить (рерайтинг) 5 информационных статей.

Объем текста до 2 000 - 3 500 збп.

Ключевых слов и прочей SEO белиберды - НЕТ.

Основные требования по материалу:

1. Структурированные тексты (подзаголовки, маркированные списки итд)

2. Уникальность по text.ru и content-watch.ru не ниже 95%

Опорный материал:

http://printnews.biz/2018/04/03/common-document-management-fails-to-avoid/

https://imprints.ru/news/kartridzhi-dlya-printerov-73/ (пропускаем блок Стоимость и любые цены)

https://imprints.ru/news/rukovodstvo-po-pokupke-struinogo-printera-75/

https://imprints.ru/news/rukovodstvo-po-pokupke-lazernogo-printera-76/

http://kartridge.org/blog/kak-vernut-kartridzh--kotorij-ne-podoshel.html (в конце есть блок Что делать, если реализатор не хочет обменивать товар надлежащего вида?- пропускаем)

Спасибо за заявки.