50 статей садово-огородной тематики

Нужен автор для садово-огородного сайта. Оплата 40р/1000сим. (+ оплата за картинки и видео) производится на кошелек webmoney. Свою ЦЕНУ в заявке НЕ предлагать.

К каждой статье прилагается Тех.Задание по которому нужно написать статью. Все тексты проверяются редактором.

Требования: Опыт написания статей. Большой словарный запас. Уникальность текста от 95% по advego. Работать строго по инструкции.