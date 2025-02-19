Требуется рерайт небольших статей на тему бизнеса. Интересуют материалы по организации бизнес-процессов, работе в коллективе, лайфхакам, психологии в бизнесе и бизнес-идеям. Ожидается качественный текст по доступной цене.
Глубокий рерайт описаний товаров электроники - без нейросетей!
Требуется качественный рерайт (нейросейти не подойдут, нейросетевые рерайтеры - не тратьте пожалуйста мое время) - уникальность 95%, уникализация описаний товаров для интернет-магазина электроники на русском и украинских языках. Обязательна уникальность описательной части - и максимальная уникализация части технических характеристик.
Необходимо понимание тематики электронных устройств (безопасность) дабы избежать смысловых ошибок при описании.
Желателен опыт работы с описанием электроники, в направлении безопасность.
Объем большой. На первых этапах нужно сделать пару сотен текстов по пару тысяч символов. Затем возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.
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