Глубокий рерайт описаний товаров электроники - без нейросетей!

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Закрыт10 заявок95 просмотров

Требуется качественный рерайт (нейросейти не подойдут, нейросетевые рерайтеры - не тратьте пожалуйста мое время) - уникальность 95%, уникализация описаний товаров для интернет-магазина электроники на русском и украинских языках. Обязательна уникальность описательной части - и максимальная уникализация части технических характеристик.

Необходимо понимание тематики электронных устройств (безопасность) дабы избежать смысловых ошибок при описании.

Желателен опыт работы с описанием электроники, в направлении безопасность.

Объем большой. На первых этапах нужно сделать пару сотен текстов по пару тысяч символов. Затем возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.

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2 месяца назад
smash777
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