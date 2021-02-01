Корректировка статей на русском языке (частичный рерайт)

Здравствуйте! Требуется 2-3 исполнителя по корректировке статей (частичному рерайту некоторых предложений).

Нужно сделать тексты полноценно читаемыми, дорабатывая их, как если бы вы читали их на сайте.

От себя ничего писать не нужно. 85 корректура, 15% переписать по несколько предложений в тексте.

В среднем уходит 30 минут на текст.

Выдам по 10-15 текстов. Искать ничего не нужно, все выдаю. Только корректировка.

Работа подойдёт всем креативным людям, в том числе для новичков в рерайтинге. Но, замечу, очень важно придерживаться ТЗ и быть креативным :)

1 текст - 100 рублей.

Примеры до и после в ТЗ.

Жду Ваши заявки. Вероятным исполнителям отпишу.

Благодарю!