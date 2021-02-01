Корректировка статей на русском языке (частичный рерайт)

Объявление актуально, если Вы сейчас его все еще видите. Когда выберу автора - закрою объявление. Нужен рерайт 30 описаний фильмов по 1000 знаков без учета пробелов (список предоставлю). Размер оплаты: от 15 руб до 20 российских рублей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Требуется 2-3 исполнителя по корректировке статей (частичному рерайту некоторых предложений).
Нужно сделать тексты полноценно читаемыми, дорабатывая их, как если бы вы читали их на сайте.
От себя ничего писать не нужно. 85 корректура, 15% переписать по несколько предложений в тексте.
В среднем уходит 30 минут на текст.
Выдам по 10-15 текстов. Искать ничего не нужно, все выдаю. Только корректировка.
Работа подойдёт всем креативным людям, в том числе для новичков в рерайтинге. Но, замечу, очень важно придерживаться ТЗ и быть креативным :)
1 текст - 100 рублей.
Примеры до и после в ТЗ.
Жду Ваши заявки. Вероятным исполнителям отпишу.
Благодарю!
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