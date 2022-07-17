На даний момент є 2 ТЗ на рос мові для категорій товару Захист двигуна та Фаркопи.

Є певний бюджет за 1000 збп.

При написанні тексту бажано, щоб хочаб розуміли тему та текст був написаний продаючий (тобто для інтернет магазину, а не як стаття в блог).

Приклад тексту і ТЗ надаю.