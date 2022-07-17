Написання тексту на категорію інтернет-магазину (авто тематика)

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт18 заявок418 просмотров

На даний момент є 2 ТЗ на рос мові для категорій товару Захист двигуна та Фаркопи.

Є певний бюджет за 1000 збп.

При написанні тексту бажано, щоб хочаб розуміли тему та текст був написаний продаючий (тобто для інтернет магазину, а не як стаття в блог).

Приклад тексту і ТЗ надаю.

3 года назад
elena_ku4inska
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