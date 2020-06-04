Написать 40 новостей за 1 день

Только с опытом написания новостей!

Нужно написать 40 новостей за сутки, распределить с утра и до вечера. Новости брать с Яндекс.Новостей, брать из всех категорий. Размещать в удобной админке с указанием фото (URL). Объем 1 новости - 600 символов.

При качественном выполнении - заказы будут ежедневные. Оплата 1000 рублей за 40 новостей.