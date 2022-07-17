Ищется специалист по рерайтингу спортивных новостей. Необходимы статьи объемом 800-1000 знаков с пробелами с уникальностью от 70% по текст.ру. График работы 2-4 раза в неделю, оплата 75 рублей за новость, производим оплату ежедневно. Источники предоставляются, работа в паре. Качественное ТЗ оплачивается.
Написати тексти та аналіз творів українською, напрямок - література
Вітаю!
Ця задача розрахована на 10000 символів без пробілів і включає в себе такі пункти:
1. Написати невеликі описи (5 по 1000 символів) про письменників. Загальні відомості (Про що писав, на що впливав, можливо які течії, щось важливе для літератури, країни, суспільства. Все на ваш розсуд, без суворого технічного завдання), без сухої біографії.
2. Написати (можна рерайт) 2 аналізи творів, орієнтовно по 2500 символів.
Як приклад: https://dovidka.biz.ua/blakitna-panna-analiz-virsha/
Можна використати вашу структуру побудови тексту на ваш розсуд.
Унікальність бажано від 90% і вище. Рахувати кожен символ не буду :) орієнтовний об'єм 10000 на все.
Список письменників та творів вишлю після прийняття вашої заявки, дякую!
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