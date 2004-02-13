1) Чтобы в тексте описывался только сюжет серии от третьего лица. Без перечисления актеров, режиссеров и так далее, без мнения автора о серии

2) Без указания НАЗВАНИЯ сериала в описании

3) Каждое описание серии не менее 400 символов БЕЗ ПРОБЕЛОВ.

4) Даты писать цифрами, а не словами.

5) Не писать описание на 2 серии вместе. Каждое описание на одну серию.

6) Не использовать верхние кавычки - ""



Оформление файла:

N серия

текст описания



* присылать в Word файле



Проверка по text.ru



Как правильно проверять текст?

- Удалить все серии и оставить только описания каждой серии через пустую строку.

- Затем весь этот текст отправить на проверку в text.ru



ссылка на сериал: