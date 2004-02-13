Требуется креативный рерайтер для создания уникальных и конкурентных текстов в области психологии. Задача включает рерайтинг существующих материалов с акцентом на оригинальность и привлекательность для читателей.
Нужен рерайт описания фильма
1) Чтобы в тексте описывался только сюжет серии от третьего лица. Без перечисления актеров, режиссеров и так далее, без мнения автора о серии
2) Без указания НАЗВАНИЯ сериала в описании
3) Каждое описание серии не менее 400 символов БЕЗ ПРОБЕЛОВ.
4) Даты писать цифрами, а не словами.
5) Не писать описание на 2 серии вместе. Каждое описание на одну серию.
6) Не использовать верхние кавычки - ""
Оформление файла:
N серия
текст описания
* присылать в Word файле
Проверка по text.ru
Как правильно проверять текст?
- Удалить все серии и оставить только описания каждой серии через пустую строку.
- Затем весь этот текст отправить на проверку в text.ru
ссылка на сериал:
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