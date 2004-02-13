Нужен рерайт описания фильма

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрытнет заявокнет просмотров

1) Чтобы в тексте описывался только сюжет серии от третьего лица. Без перечисления актеров, режиссеров и так далее, без мнения автора о серии
2) Без указания НАЗВАНИЯ сериала в описании
3) Каждое описание серии не менее 400 символов БЕЗ ПРОБЕЛОВ.
4) Даты писать цифрами, а не словами.
5) Не писать описание на 2 серии вместе. Каждое описание на одну серию.
6) Не использовать верхние кавычки - ""

Оформление файла:
N серия
текст описания

* присылать в Word файле

Проверка по text.ru

Как правильно проверять текст?
- Удалить все серии и оставить только описания каждой серии через пустую строку.
- Затем весь этот текст отправить на проверку в text.ru

ссылка на сериал:

Microsoft WordРерайт текстов
4 месяца назад
aluf
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров