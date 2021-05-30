Нужно поменять даты в договорах

Есть 7 документов вордовских (каждый по 1 странице).

Нужно сделать 50 копий каждого документа и в каждой копии нужно менять исходящий номер и дату его (они должны быть разные).

Таким образом получается - 7 документов и по 50 видов каждого = 350 штук.

Работа по сути легкая - открыл вордовский файл, слева вверху поменял номер документа и дату - сохранил документ и так следующий.