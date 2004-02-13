Нужно написать небольшой отзыв на одну из бьюти процедур от лица клиента. Нужно только написать его. Выложу его сам. В скайпе напишу более подробно
Нужно сделать рерайт или копирайт текстов по стройматериалам.
1. Длина2000-2500 символов без пробелов2. Уникальностьпо etxt антиплагиатор и content-watch.ruне менее 90%.3. Читабельныетексты, без ошибок.
Использовать можно любые источники.
Примеры уже готовых текстов и задание на пробный текст дампо запросу.
Оплату по факту добавления текста на сайт и проверкиуникальности.Сбербанк Москва, Яндекс деньги.
В дальнейшем текст нужно будет добавить на сайт заотдельную плату, инструкцию по добавлению выдам.
Ищу постоянного текстовика, работы очень много, на данныймомент потребность более чем в 100 текстах. Выбирать буду по цене и отзывам.
Пишите вашу цену за 1 текст.
Заявки фрилансеров
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