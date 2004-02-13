Нужно сделать рерайт или копирайт текстов по стройматериалам.

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт7 заявок168 просмотров

1.    Длина2000-2500 символов без пробелов2.    Уникальностьпо etxt антиплагиатор и content-watch.ruне менее 90%.3.    Читабельныетексты, без ошибок.

Использовать можно любые источники.

Примеры уже готовых текстов и задание на пробный текст дампо запросу.

Оплату по факту добавления текста на сайт и проверкиуникальности.Сбербанк Москва, Яндекс деньги.

В дальнейшем текст нужно будет добавить на сайт заотдельную плату, инструкцию по добавлению выдам.

Ищу постоянного текстовика, работы очень много, на данныймомент потребность более чем в 100 текстах. Выбирать буду по цене и отзывам.

Пишите вашу цену за 1 текст.

7 лет назад
k9267
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров