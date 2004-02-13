Нужно сделать рерайт или копирайт текстов по стройматериалам.

1. Длина2000-2500 символов без пробелов2. Уникальностьпо etxt антиплагиатор и content-watch.ruне менее 90%.3. Читабельныетексты, без ошибок.

Использовать можно любые источники.

Примеры уже готовых текстов и задание на пробный текст дампо запросу.

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