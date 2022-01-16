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РерайтингЗавершен9 заявок698 просмотров
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Нужно зарегистрировать акаунты на сайтах что я предоставлю

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Sergey98g
Сергей 
25 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$3
1 день
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Рекомендую данного заказчика! Оперативные отклики, постоянно на связи, оплата в срок.
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