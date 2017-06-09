Описание. Заводы металло- трубопроката.

РерайтингЗакрыт4 заявки136 просмотров
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2500 - 3000 симв. / 20 шт. с картинкой.

Мы металлоторгующая компания - нужны описания крупнейших Российских производителей.

Список дадим.

7 лет назад
Dmred
51 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Yrtata
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 отзывов(-1)
7 лет назад
$15
10 дней
Оплатил ЯМ, но от сотрудничества отказался. Претензий нет.
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