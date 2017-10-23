Поиск вирусных постов в соцсетях, их описание и постинг на сайт.

Необходимые навыки: письменное ясное изложение своих мыслей.

Работа на постоянной основе .

Последовательность действий:

1) Используяспециальную программу выбирать особенно вирусные посты в соцсетях, видео и

картинки. (В день выбрать 12 подобных постов)

2) Придумать вирусный заголовок и небольшое описание в 200-300 слов к каждому посту. (картинке,

или видео).

3) Сделать пост на сайте в редакторе WordPress. (Картинки подправлять можно в редакторе canva)

Подробная видео инструкция занимает 300мб поэтому не могу загрузить её на сайт, вышлю cсылку на google drive

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Ссылка для теста №1

https://www.youtube.com/watch?v=Lq_CfoSWGMo&index=8&list=WL&t=66s