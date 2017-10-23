Добрый день! Нужно сделать рерайт текста для сайта развлекательной тематики Текст для рерайта я передам в личку каждому желающему. Вы можете взять этот текст + найти доп.материалы в интернете ...
Поиск вирусных постов в соцсетях, их описание и постинг на сайт.
Необходимые навыки: письменное ясное изложение своих мыслей.
Работа на постоянной основе.
Последовательность действий:
1) Используяспециальную программу выбирать особенно вирусные посты в соцсетях, видео и
картинки. (В день выбрать 12 подобных постов)
2) Придумать вирусный заголовок и небольшое описание в 200-300 слов к каждому посту. (картинке,
или видео).
3) Сделать пост на сайте в редакторе WordPress. (Картинки подправлять можно в редакторе canva)
Подробная видео инструкция занимает 300мб поэтому не могу загрузить её на сайт, вышлю cсылку на google drive
Зарплата 100$ в месяц + БОНУСЫ еще раз так! (при хорошем трафике на опубликованную статью)
Ссылка для теста №1
https://www.youtube.com/watch?v=Lq_CfoSWGMo&index=8&list=WL&t=66s
Заявки фрилансеров
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