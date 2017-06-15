Рерайт и написание вступлений для большого количества постов

Необходимо написать уникальное вступление на 600 знаков без пробелов и сделать рерайт большого количества коротких постов (около 1000 знаков без пробела). Оплата по 10 рублей за рерайт и по 5 за вступление, перевод на WebMoney.

Работы неисчерпаемое количество, так что могу взять несколько человек. Оставляйте заявки, подробности расскажу в личной переписке.