нужен человек с Украины для небольшой работы "запрос -> копипаст".
Рерайт новостей с наших источников
Всех благ! Ищу надежного и грамотного автора для рерайта десятка новостных текстов (источники наши) с выкладкой на сайт (последнему научим). Оплата фиксированная 25 рублей на карту Сбербанка или Приватбанка (по курсу) за тысячу символов без пробелов. Один текст около тысячи символов, уникальность от 75% по текст ру. Приоритет у того, кто сделает это быстро.
Заявки фрилансеров
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