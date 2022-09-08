Рерайт. Серия статьей для салона красоты

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Завершен14 заявок721 просмотр

45 статей - описание услуг салона красоты и медицинских процедур.

Примерно 52.500 знаков без пробелов.

Важно, чтобы вы были знакомы с данной тематикой, понимали, о чем текст. Нужен осмысленный рерайт текста, не только под уникальность.

От вас сразу стоимость и примерные сроки на такой объем работ.

3 года назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$101
7 дней
Хорошие грамотные тексты, спасибо Арине за профессиональную работу.
Рекомендую! Оплата моментальная, связь постоянна

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 дней назад
10 отзывов
3 года назад
Дарья
 
41 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
71 отзыв
3 года назад
Макар
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Людмила
 
45 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Ирина
 
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
264 отзыва
3 года назад
Наталья
 
31 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Кристина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Лера
 
46 лет
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день назад
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3 года назад
ТОП-5
Рерайтинг
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
529 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Рерайтинг
ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
16 часов назад
49 отзывов
3 года назад
Дэнни
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Артем
 
37 лет
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Был
19 дней назад
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