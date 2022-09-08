45 статей - описание услуг салона красоты и медицинских процедур.

Примерно 52.500 знаков без пробелов.

Важно, чтобы вы были знакомы с данной тематикой, понимали, о чем текст. Нужен осмысленный рерайт текста, не только под уникальность.

От вас сразу стоимость и примерные сроки на такой объем работ.