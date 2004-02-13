Требуется качественный рерайт описаний товаров для интернет-магазина электроники на русском и украинском языках. Уникальность 95% обязательна, при этом важно избегать смысловых ошибок. Опыт работы с описанием электроники, особенно в области безопасности, будет преимуществом. Объем работы большой, на первых этапах необходимо сделать несколько сотен текстов по пару тысяч символов.
Рерайт текстов на английском языке
$762Открыт1 заявка7 просмотров
Необходимо выполнить рерайтинг новостных текстов на английском языке. Объем работы составляет 158751 символов без пробелов. Требуется качественная переработка материала с сохранением оригинального смысла.
месяц назад
Корнел
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
103 отзыва
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг10 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется рерайт небольших статей на тему бизнеса. Интересуют материалы по организации бизнес-процессов, работе в коллективе, лайфхакам, психологии в бизнесе и бизнес-идеям. Ожидается качественный текст по доступной цене.Рерайтинг15 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $463
Необходимо выполнить рерайт текстов новостного характера на португальском языке. Общий объем работы составляет 101699 символов без пробелов. Ожидается качественное переписывание с сохранением смысловой нагрузки.Рерайтинг1 заявкаЗакрыт3 месяца назад