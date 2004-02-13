Рерайт текстов на английском языке

$762
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Открыт1 заявка7 просмотров

Необходимо выполнить рерайтинг новостных текстов на английском языке. Объем работы составляет 158751 символов без пробелов. Требуется качественная переработка материала с сохранением оригинального смысла.

Английский языкРерайт текстов
месяц назад
Корнел
 
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
103 отзыва

Выбранный исполнитель

tkalabina82
Тетяна 
61 год
2 года в сервисе
Была
14 дней назад
месяц назад
$762
8 дней
Escrow
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

Заявки фрилансеров

tkalabina82
Тетяна 
61 год
2 года в сервисе
Была
14 дней назад
месяц назад
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

  • Похожие заказы

  • Глубокий рерайт описаний товаров электроники - без нейросетей!

    Требуется качественный рерайт описаний товаров для интернет-магазина электроники на русском и украинском языках. Уникальность 95% обязательна, при этом важно избегать смысловых ошибок. Опыт работы с описанием электроники, особенно в области безопасности, будет преимуществом. Объем работы большой, на первых этапах необходимо сделать несколько сотен текстов по пару тысяч символов.

    Рерайт текстов
    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Рерайт на тему бизнеса

    Требуется рерайт небольших статей на тему бизнеса. Интересуют материалы по организации бизнес-процессов, работе в коллективе, лайфхакам, психологии в бизнесе и бизнес-идеям. Ожидается качественный текст по доступной цене.

    Рерайт статей
    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Рерайт текстов новостного характера на португальском языке

    $463

    Необходимо выполнить рерайт текстов новостного характера на португальском языке. Общий объем работы составляет 101699 символов без пробелов. Ожидается качественное переписывание с сохранением смысловой нагрузки.

    Рерайт текстов
    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад