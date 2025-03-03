Рерайт текстов на итальянском языке

$457
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка20 просмотров

Рерайт текстов новостного характера на итальянском языке. Объем работы 100381 символов без пробелов

Итальянский языкРерайт текстов
3 месяца назад
ilpetro
Корнел 
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

tkalabina82
Тетяна 
61 год
2 года в сервисе
Была
14 дней назад
3 месяца назад
$457
7 дней
Escrow
Тексты были переработаны грамотно, с сохранением смысла и логики исходного материала. Особенно порадовало, что стиль письма остался естественным и плавным
Дякую за позитивний відгук! Рада, що текст відповідає вашим вимогам і зберіг свою логіку та зміст. Завжди намагаюсь зберігати природність стилю, щоб матеріал був легким для сприйняття.

Заявки фрилансеров

tkalabina82
Тетяна 
61 год
2 года в сервисе
Была
14 дней назад
3 месяца назад
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

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