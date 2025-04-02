Рерайт текстов на итальянском языке

$369
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка34 просмотра

Рерайт текстов новостного характера на итальянском языке. Объем работы составляет 76875 символов без пробелов

Итальянский языкРерайт текстов
2 месяца назад
ilpetro
Корнел 
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

tkalabina82
Тетяна 
61 год
2 года в сервисе
Была
14 дней назад
2 месяца назад
$369
4 дня
Escrow
Работа выполнена качественно и в срок, тексты стали более читаемыми и логичными по структуре
Я без вагань рекомендую Корнеля до співпраці.

Заявки фрилансеров

tkalabina82
Тетяна 
61 год
2 года в сервисе
Была
14 дней назад
2 месяца назад
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

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