Рерайт текстов на итальянском языке

$560
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Открыт1 заявка2 просмотра

Требуется рерайт текстов новостного характера на итальянском языке. Объем работы составляет 116662 символов без пробелов. Ожидается качественная переработка исходного материала с соблюдением стиля и оригинальности.

Итальянский языкРерайт текстов
месяц назад
Корнел
 
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
103 отзыва

Выбранный исполнитель

tkalabina82
Тетяна 
61 год
2 года в сервисе
Была
14 дней назад
месяц назад
$560
6 дней
Escrow
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

Заявки фрилансеров

tkalabina82
Тетяна 
61 год
2 года в сервисе
Была
14 дней назад
месяц назад
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

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