Рерайт текстов на итальянском языке

$408
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Открыт1 заявка1 просмотр

Требуется рерайт новостных текстов на итальянском языке объемом 85002 символов без пробелов. Ожидается качественная переработка с соблюдением стиля и оригинальности текста. Необходим опыт в рерайтинге и знание итальянского языка.

Итальянский языкРерайт текстов
21 час назад
Корнел
 
46 лет
2 года в сервисе
Был
20 часов назад
113 отзывов

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Тетяна
 
61 год
2 года в сервисе
Была
20 часов назад
48 отзывов
20 часов назад
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