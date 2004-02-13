Рерайт текстов на итальянском языке
$408Открыт1 заявка1 просмотр
Требуется рерайт новостных текстов на итальянском языке объемом 85002 символов без пробелов. Ожидается качественная переработка с соблюдением стиля и оригинальности текста. Необходим опыт в рерайтинге и знание итальянского языка.
21 час назад
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