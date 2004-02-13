Требуется качественный рерайт описаний товаров для интернет-магазина электроники на русском и украинском языках. Уникальность 95% обязательна, при этом важно избегать смысловых ошибок. Опыт работы с описанием электроники, особенно в области безопасности, будет преимуществом. Объем работы большой, на первых этапах необходимо сделать несколько сотен текстов по пару тысяч символов.