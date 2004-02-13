Требуется качественный рерайт описаний товаров для интернет-магазина электроники на русском и украинском языках. Уникальность 95% обязательна, при этом важно избегать смысловых ошибок. Опыт работы с описанием электроники, особенно в области безопасности, будет преимуществом. Объем работы большой, на первых этапах необходимо сделать несколько сотен текстов по пару тысяч символов.
Рерайт текстов новостного характера на испанском языке
$764Открыт1 заявка18 просмотров
Необходимо выполнить рерайт текстов новостного характера на испанском языке. Объем работы составляет 159166 символов без пробелов. Ожидается качественная переработка оригинального материала с сохранением смысла и актуальности информации.
месяц назад
Корнел
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
103 отзыва
Выбранный исполнитель
месяц назад
$764
8 дней
Escrow
— Лучший рерайтер апреля
ТОП-5— Рерайтинг
Заявки фрилансеров
месяц назад
— Лучший рерайтер апреля
ТОП-5— Рерайтинг
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