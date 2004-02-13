Ищется копирайтер для заполнения страниц с моделями в adult тематике. Задача включает копирование данных с одного сайта и рерайтинг био с другого. Необходимо собрать имя, псевдонимы, страну, город, дату рождения, пол, рост, вес, волосы, глаза и измерения. Оплата 0.2$ за модель, всего около 2000 моделей.
Рерайт текстов новостного характера на испанском языке
$779Открыт1 заявка2 просмотра
Требуется выполнить рерайт текстов новостного характера на испанском языке объемом 162291 символов без пробелов. Ожидается качественная переработка оригинала с сохранением смысла и актуальности информации.
7 дней назад
Корнел
45 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
108 отзывов
Выбранный исполнитель
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Требуется рерайтинг материалов на тему онлайн слотов и казино на английском языке. Идеальный кандидат — рерайтер-геймер, знакомый с геймерским жаргоном и терминами. Объем работ большой, работа в долгосрочной перспективе. Укажите цену за 1000 знаков.Рерайтинг11 заявокОткрыт20 дней назад